Resmen sessiz katil: Kronik stresin vücudumuzu içten içe bitirdiğinin 10 kanıtı

KALP SAĞLIĞI RİSKE GİRİYOR

Anlık öfke veya heyecan patlamaları kan basıncını aniden yükselterek kalbe aşırı yük bindirir. Bu durum sürekli bir hal aldığında ise damarlarımızın esnekliği kaybolur ve kronik yüksek tansiyon hastalığı kaçınılmaz olur. Kalp, stresli zamanlarda vücuda daha fazla kan pompalamak için normalden iki kat daha hızlı atmaya başlar. Göğüste hissedilen ani sıkışmalar ve ritim bozuklukları bu yoğun temponun fiziksel yansımalarıdır. Uzmanlar uzun süreli strese maruz kalan bireylerde kalp krizi riskinin çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla sakin bir yaşam sürmek, kalbimizi korumanın en etkili ve en doğal yoludur.