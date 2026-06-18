Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim
Sinema sektörünün kötü gidişatı için yeni önlemler alınırken, düzenlemelerden biri daha Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema bileti fiyatlarında büyük indirimler yapılmasına olanak tanıyan yeni bir yönetmeliğini duyurdu.
Dijital platformların da etkisiyle sinema sektörü epey düşüş yaşadı. Gerek artan fiyatlar gerekse rakip platformlar nedeniyle Beyazperde eski ilgisini görmüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise sinema sektörüne nefes aldıracak, aynı zamanda vatandaşın da cebini rahatlatacak yeni düzenlemesini devreye aldı.
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, "film özel bileti" gibi yeni bilet türleri ve çeşitli indirim oranları getiriyor.