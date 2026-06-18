  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim

Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim

Sinema sektörünün kötü gidişatı için yeni önlemler alınırken, düzenlemelerden biri daha Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema bileti fiyatlarında büyük indirimler yapılmasına olanak tanıyan yeni bir yönetmeliğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim - Sayfa 1

Dijital platformların da etkisiyle sinema sektörü epey düşüş yaşadı. Gerek artan fiyatlar gerekse rakip platformlar nedeniyle Beyazperde eski ilgisini görmüyor. 

1 | 9
Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim - Sayfa 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise sinema sektörüne nefes aldıracak, aynı zamanda vatandaşın da cebini rahatlatacak yeni düzenlemesini devreye aldı.

2 | 9
Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim - Sayfa 3

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, "film özel bileti" gibi yeni bilet türleri ve çeşitli indirim oranları getiriyor.

3 | 9
Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm Türkiye’ye yüzde 70 indirim - Sayfa 4

Yönetmelikle beraber hayata geçen "film özel bileti" kavramı, film yapımcıları ile sinema salonları arasında yapılan anlaşmalarla belirli filmler için indirimli biletler sunulmasını sağlıyor. 

4 | 9