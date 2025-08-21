  1. Ekonomim
Restoran işletmecisi, “Ben dışarıda bunları asla yemem” dedi, listeyi paylaştı

Bir restoran sahibi, “Dışarıda bu yemekleri asla sipariş etmem; taze görünebilir ama 12 saat sonra hastalanabilirsiniz” diyerek uyardı.

Bir restoran sahibiyle arkadaş olan sosyal medya kullanıcıs Julia Besz, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, "Ben gittiğim restoranda bu yemekleri sipariş etmem" dedi.

Nefes'in haberine göre, arkadaşının tavsiyelerini paylaşan Besz, birçok restoranın tüketicilere bozulmaya yüz tutmuş yemekleri servis ettiğini söyledi.

Yaklaşık 400 bin izlenen paylaşımda Besz bazı uyarılarda bulundu.

Bir zincir restorana ya da şık bir restorana gidildiğinde menüde yer alan "spesiyaller" bölümünün dikkate değer olduğunu söylerken, bu kategorideki yemeklerin genelde baharatlı ve soslu olduğunu dile getirdi.

