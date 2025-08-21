Restoran işletmecisi, “Ben dışarıda bunları asla yemem” dedi, listeyi paylaştı
Bir restoran sahibi, “Dışarıda bu yemekleri asla sipariş etmem; taze görünebilir ama 12 saat sonra hastalanabilirsiniz” diyerek uyardı.
Bir restoran sahibiyle arkadaş olan sosyal medya kullanıcıs Julia Besz, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, "Ben gittiğim restoranda bu yemekleri sipariş etmem" dedi.
Nefes'in haberine göre, arkadaşının tavsiyelerini paylaşan Besz, birçok restoranın tüketicilere bozulmaya yüz tutmuş yemekleri servis ettiğini söyledi.
