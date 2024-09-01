Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor
Revani hazırlarken tam kıvam alması ve lezzetinin de artması için uygulamanız gereken tatlıcı sırrı
Revani tatlısı ülkemizde çok sevilir. Afiyetle tüketilen bu nefis şerbetli tatlı bazen de haşhaşlı hazırlanıyor. Haşhaşlı hazırlanan revani tatlısı şerbetlisine kıyasla daha hafif oluyor.
Bu nedenle çok sayıda ev hanımı misafirlerine haşhaşlı revani hazırlamayı tercih ediyor. Fakat yine de en çok sevilen revani şerbetli olan.
Şerbetli revani tatlısı çok sevilse de hazırlanışı bakımından biraz zor olabiliyor. Kıvamı şaşmadan ve tam kabarık hazırlamak biraz zor oluyor. Peki tam kıvamında revani nasıl hazırlanır?