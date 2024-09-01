  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor

Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor

Revani hazırlarken tam kıvam alması ve lezzetinin de artması için uygulamanız gereken tatlıcı sırrı

Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor - Sayfa 1

Revani tatlısı ülkemizde çok sevilir. Afiyetle tüketilen bu nefis şerbetli tatlı bazen de haşhaşlı hazırlanıyor. Haşhaşlı hazırlanan revani tatlısı şerbetlisine kıyasla daha hafif oluyor.

1 | 13
Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor - Sayfa 2

Bu nedenle çok sayıda ev hanımı misafirlerine haşhaşlı revani hazırlamayı tercih ediyor. Fakat yine de en çok sevilen revani şerbetli olan.

2 | 13
Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor - Sayfa 3

Şerbetli revani tatlısı çok sevilse de hazırlanışı bakımından biraz zor olabiliyor. Kıvamı şaşmadan ve tam kabarık hazırlamak biraz zor oluyor. Peki tam kıvamında revani nasıl hazırlanır?

3 | 13
Revaniye kıvam veren sır; Üstelik lezzeti de tam 5 katına çıkıyor - Sayfa 4
4 | 13