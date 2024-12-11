Rizeli çay demleme şampiyonu açıkladı: Böyle demlendiğinde tavşan kanı ve daha lezzetli oluyor
Rizeli çay demleme şampyonu Gülhanım Delihasan'ın formülü. Böyle demlenen çaylar çok daha lezzetli oluyor ve tavşan kanı rengini alıyor
Çay, Türkiye genelindeki en çok tüketilen içeceklerin başında gelmektedir. Doğudan batıya, gündeyden kuzeye yediden yetmişe çay tüketimi oldukça fazladır. Yalnızca kahvaltı öğününde değil günün her saatinde her ortam da çay içilmektedir. Peki iyi ama tavşan kanı ve lezzetli çay nasıl demlenir? Rizeli çay demleme ustası Gülhanım Delihasan, lezzetli çay demlemenin püf noktalarını verdi
Türk çayı, siyah yapraklıdır ve en sert türlerinden biridir. Genellikle Asya ülkelerinde yeşil çay ve benzeri çaylar tüketilir. Çayın her kültürde ayrı bir önemi bulunur ve genellikle kadim bir kültürü de temsil eder.
Türkiye'de de bu durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde çay çoğunlukla Rize'de ve Trabzon'un doğu tarafında üretilmektedir. Fabrikalarda işlenen çay evlerimize kadar girmekte ve sofralarımıza misafir olmaktadır.