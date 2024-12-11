Rizeli çay demleme şampiyonu açıkladı: Böyle demlendiğinde tavşan kanı ve daha lezzetli oluyor

Çay, Türkiye genelindeki en çok tüketilen içeceklerin başında gelmektedir. Doğudan batıya, gündeyden kuzeye yediden yetmişe çay tüketimi oldukça fazladır. Yalnızca kahvaltı öğününde değil günün her saatinde her ortam da çay içilmektedir. Peki iyi ama tavşan kanı ve lezzetli çay nasıl demlenir? Rizeli çay demleme ustası Gülhanım Delihasan, lezzetli çay demlemenin püf noktalarını verdi