Rizeli çay demleme şampiyonu ilk kez paylaştı: Limonlu çayın en doğru hazırlanışı böyleymiş
Limonlu çay, hem içiminin hafifliği hem de bağışıklık sistemini destekleyicisi tesiriyle en çok tercih edilen içeceklerden biridir. Fakat, limonlu çay demlerken yapılan hatalar içeceğin lezzetini ve besin değerini düşürür
Rizeli çay demleme şampiyonu, doğru teknikleri kullanarak limonlu çayın faydalarının tamamının alabileceğini açıkladı. İnsanların neredeyse tamamının yaptığı bu yaygın hata, esasında limonlu çayın bütün faydasını alıp götürüyor. İşte Rizeli şampiyona göre en doğru limonlu çay hazırlama aşamaları...
ŞAMPİYONDAN ÇAY DEMLEME REHBERİ
Çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan'a göre Şu çok önemli. Önce alt demliğimizdeki su kaynamalı. Ve üst demliğimize kaynar suyu ilave etmeliyiz. Onun üzerine çayımızı ilave etmeliyiz. Bu konuda çok karışıklık oluyor. Önceden demleyenler oluyor, çayı yakıyor, tadını bozuyor. Bu kriter çok önemli. Tabii ki porselen demlik veya bakır demlik çok çok önemli bu konuda.
ÇAYA LİMON SIKMAK FAYDASINI ARTIRIR
Çaya birkaç damla limon ilave ederek çayın içerdiği antioksidanların muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla korunan antioksidanlarla vücudunuzdaki hücrelerin sıhhatli kalmasına destekte bulunabilirsiniz.
KİLO VERMEDE ETKİLİ
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limonlu çayın faydalarından birisi olarak metabolizmayı hızlandırdığını belirtmek mümkündür. Bu bilgiler doğrultusunda limonlu çay tüketmenin kilo vermeyi kolaylaştırdığını söylemek doğru olur. Limonlu çay tüketimi bağırsakları temizlemek ile kalmaz aynı zamanda diyet yaparken kilo verme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.