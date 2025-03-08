Rizeli çay demleme şampiyonu ilk kez paylaştı: Limonlu çayın en doğru hazırlanışı böyleymiş

ŞAMPİYONDAN ÇAY DEMLEME REHBERİ

Çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan'a göre Şu çok önemli. Önce alt demliğimizdeki su kaynamalı. Ve üst demliğimize kaynar suyu ilave etmeliyiz. Onun üzerine çayımızı ilave etmeliyiz. Bu konuda çok karışıklık oluyor. Önceden demleyenler oluyor, çayı yakıyor, tadını bozuyor. Bu kriter çok önemli. Tabii ki porselen demlik veya bakır demlik çok çok önemli bu konuda.