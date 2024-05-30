Ruh sağlığını korumanın yolları
Sağlık, ruh ve beden sağlığının bütünüdür. Ruh sağlığı ise, duygusal ve psikolojik olarak iyi oluşunuzu ifade eder. İyi bir zihinsel sağlığa sahip olmak mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Peki, ruh sağlığımızın korunması için ne yapmalıyız? İşte detaylar…
Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını “Bireyin kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle başa çıkabileceği, verimli ve verimli çalışabileceği ve kendi topluluğuna katkıda bulunabileceği bir refah durumu.” olarak tanımlamıştır.
Ruh sağlığının korunması için neler yapılmalıdır?
Kişi ilk olarak kendisini tanımalı ve kendisine saygı duymalıdır.
Ruhsal açıdan güçlü ve güçsüz yönlerinin farkında olmalıdır.
Kendi yeteneklerini ve sınırlarını tanımalı, bu yönde beklentileri olmalı ve kendini başkalarıyla karşılaştırmamalıdır.
Sınırlarını korumalı, gerektiğinde hayır diyebilmelidir. Kendi sınırlarının farkında olup koruduğu kadar başkalarının da sınırları olduğunu kabullenmek önemlidir.
Kendine hata yapma özgürlüğü tanımalı ve hatayı fırsata dönüştürmeyi bilmeli
Gerçekçi planlar yapmalı, bu planlar gerçekleşmediğinde umudunu kaybetmeyip pes etmemeli, mücadeleye devam etmeli ya da yeni hayallere yelken açmal.
Yeni durumlar karşısında gerçekçi değerlendirmeler yaparak hızlı uyum sağlayabilmeli
Üretken olabilmek, insanın bir amacının olması ve bir işe emek vermesi sağlıklı bir yaşam için önemlidir.
Hayatta her an engellerle karşılaşılabiliriz. Engeller ve kayıplar kabullenildiğinde, toparlanmak ve hayata adapte olmak daha kolay olacaktır.
Sahip olduklarının farkına varmak ve önemini kavramak önemlidir.
Beden sağlığına özen gösterilmelidir. Ruh ve beden sağlığı ayrı şeyler gibi düşünülse de aslında sıkı bir etkileşim içindedirler.