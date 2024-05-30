Ruh sağlığını korumanın yolları

Ruh sağlığının korunması için neler yapılmalıdır?

Kişi ilk olarak kendisini tanımalı ve kendisine saygı duymalıdır.

Ruhsal açıdan güçlü ve güçsüz yönlerinin farkında olmalıdır.

Kendi yeteneklerini ve sınırlarını tanımalı, bu yönde beklentileri olmalı ve kendini başkalarıyla karşılaştırmamalıdır.

Sınırlarını korumalı, gerektiğinde hayır diyebilmelidir. Kendi sınırlarının farkında olup koruduğu kadar başkalarının da sınırları olduğunu kabullenmek önemlidir.