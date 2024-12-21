Rutubet neden olur? Rutubeti önlemenin yolları nelerdir?

RUTUBETİ ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

- Rutubet sorunu yaşanabilecek banyo ve mutfak gibi bölgeler düzenli olarak havalandırılmalıdır. Banyoda pencere veya banyo fanı gibi çözümlerle rutubete karşı önlem alınabilir.

- Rutubetin kaynağını tespit edilmeli, eğer su veya ısıtma tesisatında bir problem varsa kalıcı zarar vermeden gerekli tadilat yaptırılmalıdır.