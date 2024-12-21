Rutubet neden olur? Rutubeti önlemenin yolları nelerdir?
Rutubet, su buharının neme dönüşmesidir.Duvarlarda, tavanlarda, zeminlerde veya diğer yüzeylerde oluşan rutubet tabakası, estetik açıdan hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir ve aynı zamanda sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte, rutubete dair detaylar...
RUTUBETİN NEDENLERİ NELERDİR?
Rutubet, iç ve dış mekanlar arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle binaların yalıtımının düzgün yapılmamasından kaynaklanır. Rutubetin diğer nedenleri ise;
- Yetersiz havalandırma
- Çatılardan, pencerelerden veya duvarlardaki çatlaklardan sızan su
- Yalıtım eksiklikleri
- İç mekan nem kaynakları olarak sıralanabilir.
RUTUBET OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
- Duvardan ıslaklık gelmesi
- Duvarda sarıya çalan lekeler
- Rutubetten etkilenen duvar ve tavan boyalarında kabarmalar ve yer yer dökülmeler
- Kötü koku rutubetin belirtileridir.
RUTUBETİ ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?
- Rutubet sorunu yaşanabilecek banyo ve mutfak gibi bölgeler düzenli olarak havalandırılmalıdır. Banyoda pencere veya banyo fanı gibi çözümlerle rutubete karşı önlem alınabilir.
- Rutubetin kaynağını tespit edilmeli, eğer su veya ısıtma tesisatında bir problem varsa kalıcı zarar vermeden gerekli tadilat yaptırılmalıdır.