Saat 20.00'den sonra zehre dönüşüyor! Akşam saat 8'den sonra asla yememeniz gereken 6 yiyecek!

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GECE MESAİSİ VE ORGAN YORGUNLUĞU

Geç saatte yemek yemek sadece mideyi değil, başta karaciğer olmak üzere tüm iç organları gereksiz bir gece mesaisine zorlar. Gündüz boyunca toksinleri arındırmak ve enerji depolamak için çalışan karaciğer, gece dinlenmesi gereken saatlerde yeni gelen besin yükünü işlemek zorunda kalır. Organların bu biyolojik dinlenme hakkından mahrum kalması, sabahları vücutta yoğun bir ödem, şişkinlik ve toksin birikimiyle uyanmanıza yol açar. Hücre düzeyinde yaşanan bu yorgunluk, sonraki günün tüm enerjisini tüketerek sizi sürekli bir şeyler atıştırmaya iten kısır bir döngü yaratır. Sağlıklı bir metabolizmanın sırrı, organlara hak ettiği temizlik zamanını tanımaktır.