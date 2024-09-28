Saatlerce başında durup kavurmanıza gerek yok! Böyle yapılan yalancı helva hızlıca hazırlanıyor
Helva, Türk mutfağının en sevilen tatlılarındandır. İrmik, un ve süt helvası en çok tercih edilenlerden olsa da bu tarif sizi saatlerce tencerenin başında tutmayacak
Yalancı helva tarifi hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu yazımızda sizler için derledik. Saatlerce ocağın başında durup karıştırmanıza gerek yok. Çünkü yalancı helva şipşak hazırlanıyor ve yiyen tarifi soruyor.
Uzun saatlerini tencerenin başında harcayan ev hanımlarının işini kolaylaştıracak yalancı helva tarifi sizlerle. Saatlerce zahmet harcanmadan yapılan lezzetler hepimizin favorisi. Yalancı helva da bu lezzetler arasında. O kadar güzel ve iddialı bir tatlı ki isterseniz dondurma ile isterseniz kaymak ile isterseniz de sade bir şekilde ikram edebilirsiniz. Aynı zamanda derin donduruca doğru bir şekilde muhafaza ederek 1 ay bile bozulmadan saklayabilirsiniz. İşte hızlıca hazırlanan yalancı helva tarifi hakkında bilmeniz gereken her şey
YALANCI HELVA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su veya süt
1. İlk olarak, bir tencereye tereyağını alın ve eritin. Tereyağı tamamen eridikten sonra unu ekleyin.
2. Orta ateşte unu kavurun. Unun kokusu çıkana ve rengi hafifçe dönene kadar (altın sarısı olana kadar) kavurmaya devam edin.