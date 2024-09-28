Saatlerce başında durup kavurmanıza gerek yok! Böyle yapılan yalancı helva hızlıca hazırlanıyor

Uzun saatlerini tencerenin başında harcayan ev hanımlarının işini kolaylaştıracak yalancı helva tarifi sizlerle. Saatlerce zahmet harcanmadan yapılan lezzetler hepimizin favorisi. Yalancı helva da bu lezzetler arasında. O kadar güzel ve iddialı bir tatlı ki isterseniz dondurma ile isterseniz kaymak ile isterseniz de sade bir şekilde ikram edebilirsiniz. Aynı zamanda derin donduruca doğru bir şekilde muhafaza ederek 1 ay bile bozulmadan saklayabilirsiniz. İşte hızlıca hazırlanan yalancı helva tarifi hakkında bilmeniz gereken her şey