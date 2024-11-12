Sabah akşam maden suyu içince ne oluyor? Ünlü doktor açıkladı! İşte kimsenin bilmediği etkisi
Maden suyu, gündelik hayatımızda sıkça tüketilen içeceklerin başında gelir. Özellikle yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırmak için maden suyuna başvurulur. Peki iyi ama her gün 1 bardak maden suyu içerseniz ne olur? Ünlü doktor kimsenin bilmediği etkilerini açıkladı
Adı üstünde maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde vücuda pek çok sayda sağlamaktadır. Günün her saati tüketilse de genellikle yemeklerin ardından tercih edilir. Ancak son zamanlarda "Her gün maden suyunun içilmesinin zararlı olduğu" gibi bir algı oluştu. Bu nedenle konunun en bilgili kişilerinden İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kara, sabah akşam maden suyu tüketmenin vücuttaki etkilerini paylaştı.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kara, YouTube hesabında paylaştığı videoda maden suyu hakkında şu açıklamaları yaptı:
Özellikle egzersizden sonra maden suyu içmek vücudun terle birlikte kaybettiği elektrolitleri yerine koyma açısından da çok büyük faydası vardır.