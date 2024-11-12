Sabah akşam maden suyu içince ne oluyor? Ünlü doktor açıkladı! İşte kimsenin bilmediği etkisi

Adı üstünde maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde vücuda pek çok sayda sağlamaktadır. Günün her saati tüketilse de genellikle yemeklerin ardından tercih edilir. Ancak son zamanlarda "Her gün maden suyunun içilmesinin zararlı olduğu" gibi bir algı oluştu. Bu nedenle konunun en bilgili kişilerinden İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ayça Kara, sabah akşam maden suyu tüketmenin vücuttaki etkilerini paylaştı.