Sabah kahvesi de işe yaramıyor! Öğleden sonra halsizlik ve uykusuzluğun önüne geçmenin püf noktaları
Sabahları kahve içerek depolanan enerjinin öğleden sonra neden işe yaramadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, halsizlik ve uykusuzluk sorunu çekenler için faydalı ipuçlarını paylaştı.
Sabah kahvesi kimileri için vazgeçilmezdir. İşe giderken veya uyanır uyanmaz daha dinç kalabilmek için çoğu kişi kahve tüketerek kafein depoluyor. Fakat dünya çapında insanların çoğu, özellikle öğleden sonra sabahki enerjilerinin kalmadığını, sürekli uykularının gelmesinden şikayetçi.
Uzmanlara göre kahve içmek enerji depolamak için son derece etkili. Fakat her şey kahveyle bitmiyor. Nitekim uzmanlar, alternatif olarak uygulanması gereken ipuçlarını açıkladı. Bu yöntemler ile öğleden sonra artık daha dinç hissedeceksiniz!
Ne kadar kahve içerseniz için, eğer kafein sonrası çöküş yaşıyorsanız sizler de aynı durumdan muzdaripsiniz demektir.
Sabahları tüketilen kahve, kafeinin de etkisiyle birlikte birkaç saat boyunca sizi zinde tutabiliyor. Uzmanlara göre kahvedeki kafein, beyindeki adenozin reseptörlerini bloke ediyor. Bilmeyenler için bu, sizleri daha rahat ve uykulu bir nörotransmitterdir. Dolayısıyla kahve içtiğinizde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen yorgunluk hissini geçirebilirsiniz. Öyle ki kahve uyarıcı bir madde olduğu için birkaç saat boyunca sizi yorgunluk ve halsizlikten kurtarabilir Fakat etkisini geçirdiğinde muhtemelen öğleden sonra uykunuz gelmeye başlar, enerjinizde düşüş yaşayabilirsiniz.