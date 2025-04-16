Sabah kahvesi de işe yaramıyor! Öğleden sonra halsizlik ve uykusuzluğun önüne geçmenin püf noktaları

Sabahları tüketilen kahve, kafeinin de etkisiyle birlikte birkaç saat boyunca sizi zinde tutabiliyor. Uzmanlara göre kahvedeki kafein, beyindeki adenozin reseptörlerini bloke ediyor. Bilmeyenler için bu, sizleri daha rahat ve uykulu bir nörotransmitterdir. Dolayısıyla kahve içtiğinizde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen yorgunluk hissini geçirebilirsiniz. Öyle ki kahve uyarıcı bir madde olduğu için birkaç saat boyunca sizi yorgunluk ve halsizlikten kurtarabilir Fakat etkisini geçirdiğinde muhtemelen öğleden sonra uykunuz gelmeye başlar, enerjinizde düşüş yaşayabilirsiniz.