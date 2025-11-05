Sabah kahvesi öncesi bu alışkanlıkları atlayanlar, gün boyu enerjilerini kaybediyor!

ILIK SU İÇMEK

Sabahları kahveden önce ılık su içmelisiniz. Çünkü vücudunuz gece boyunca susuz kaldı ve metabolizmanız uyanmayı bekliyor. Güne bir bardak ılık su ile başlamak, hem sindirim sistemini harekete geçiriyor hem de enerji seviyesini dengeliyor. Ilık su, mideyi kahveye hazırlıyor ve kafeinin rahatsız edici etkilerini önlüyor. Bu basit alışkanlık, sabah yorgunluğunu azaltıyor ve zihinsel uyanıklığı artırıyor. Su içmek metabolizmayı hızlandırıyor ve gün boyu odaklanmayı destekliyor. Bu sayede kahve sadece keyif değil, enerji artırıcı bir destek olarak işe yarıyor. Küçük ama etkili bir adım olarak güne suyla başlamak fark yaratıyor.