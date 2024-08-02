Sabahları aç karnınıza limonlu su içerseniz ne olur? Çok şaşıracağınız etkisi
Sabahları limonlu su tüketmenin vücuda pek çok faydası olduğu belirtiliyor. İşte her sabah aç karnına limonlu su içmenin faydaları...
C vitamini deposu limon, bağışıklığı güçlendirdiği gibi hastalıklara yol açan bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını önler. Böylelikle grip, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklardan korunmanızı destekler. Peki iyi ama limonlu suyu her sabah aç karnınıza tüketirseniz ne olur? Şaşıracağınız etkileri ortaya çıktı.
HAZIMSIZLIĞI YOK EDİYOR
Memurlar.net sitesinde paylaşılan habere göre, Limonlu su, vücudun günlük su miktarını karşılamak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen birçok kişiye diyetisyenler tarafından öneriliyor. Bağışıklığı güçlendirmede etkin rol oynayan limon her sabah aç karna su ile birlikte tüketildiğinde hazımsızlığa da iyi gelmektedir.
LİMON DEYİP GEÇMEYİN
Türkiye'de genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen limon, yalnızca içecek için değil birçok doğal temizleme karışımında da kullanılmaktadır. Özellikle karbonat veya sirke ile karıştırıldığı zaman en etkili temizlik ürünlerinden birine dönüşüyor ve en inatçi lekeleri sökmede en özel doğal temizleyicilerinden biri haline geliyor
BİLİMSEL ÇALIŞMALARA GÖRE TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limonlu su faydaları arasında sayılabilecek önemli bir özellik de tansiyon düşürücü etkisi olmasıdır. Limon ve misket limonu gibi turunçgillerin kan basıncını düşürücü etkide bulunduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.