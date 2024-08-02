Sabahları aç karnınıza limonlu su içerseniz ne olur? Çok şaşıracağınız etkisi

LİMON DEYİP GEÇMEYİN

Türkiye'de genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen limon, yalnızca içecek için değil birçok doğal temizleme karışımında da kullanılmaktadır. Özellikle karbonat veya sirke ile karıştırıldığı zaman en etkili temizlik ürünlerinden birine dönüşüyor ve en inatçi lekeleri sökmede en özel doğal temizleyicilerinden biri haline geliyor