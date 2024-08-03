Sabahları dinç uyanmanıza yardımcı olacak 6 ipucu

1-) Düzenli bir uyku programı oluşturun

Uyku kalitenizi artırmak için düzenli bir uyku programı oluşturun. Her gece aynı saatte yatın ve her sabah aynı saatte kalkın. Böylece, vücudunuz uyku düzenine alışacak ve daha dinç uyanacaksınız.