Sabahları el ve ayaklarda şişlik neden olur? Şişlik nasıl önlenir?

EKLEMLERİN GİZLİ DÜŞMANI ROMATİZMA

Eğer sabahları hissettiğiniz bu şişliğe yarım saatten fazla süren bir katılık ve hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa durum basit bir ödemden çok daha fazlasıdır. İltihaplı eklem romatizmaları, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla tam da sabaha karşı eklemlerde yoğun sıvılar toplar. Bu durum zamanla eklem yapısını bozabileceğinden dolayı çok dikkatli olunmalıdır.