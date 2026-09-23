Sabahları el ve ayaklarda şişlik neden olur? Şişlik nasıl önlenir?
Sabahları el ve ayaklarda oluşan şişlikler, güne yorgun ve huzursuz başlamanıza neden olan can sıkıcı bir problemdir. Gece boyunca vücutta biriken sıvıların neden olduğu bu durum, bazen sadece tuzlu bir akşam yemeğinin faturasıyken bazen de organların gizli imdat çağrısı olabilir. Günlük yaşam kalitesini doğrudan düşüren bu şişliklerin arkasındaki sır perdesini aralamak, doğru tedavi için hayati önem taşır. Kan dolaşımından hormonal dengesizliklere kadar pek çok farklı etkenden kaynaklanan bu sorunu hafife almamak gerekir. Erken müdahale ile bu rahatsızlıktan tamamen kurtulmak mümkündür.
VÜCUTTAKİ SIVI DENGESİNİN BOZULMASI
Gözlerinizi açtığınız ilk anlarda parmaklarınızı kapatmakta zorlanıyorsanız vücudunuz size bir sinyal gönderiyor demektir. Gece boyunca dokuların arasında biriken sıvılar, sabah saatlerinde belirgin bir gerginliğe ve hacim artışına yol açar. Hücrelerin suyu içeride hapsetmesiyle tetiklenen bu süreç, genellikle dolaşım yollarındaki geçici tıkanmalardan veya yavaşlamalardan beslenir.
BESLENME TERCİHLERİNİN GECEYE YANSIMASI
Akşam saatlerinde tüketilen paketli gıdalar, aşırı tuzlu mezeler veya ağır soslar sabahki görüntünüzün doğrudan sorumlusudur. Sodyum elementi yapısı gereği suyu adeta bir sünger gibi çeker. Siz uykudayken damarlardan sızan bu sular, yer çekiminin de yardımıyla ellerinizde ve ayak bileklerinizde birikerek sabaha birer ödem balonu olarak geri döner.
SAATLER SÜREN HAREKETSİZLİĞİN BEDELİ
Uyku modundayken kaslarımız tamamen gevşer ve kalbe kan pompalayan mekanizmalar durma noktasına gelir. Uzun süre aynı pozisyonda yatmak, kanın alt ve üst ekstremitelerde göllenmesine zemin hazırlar. Vücut harekete geçene kadar bu durgun sıvı damar dışına kaçar. İşte bu yüzden yataktan kalktığınız ilk dakikalarda terlikleriniz ayağınıza dar gelir.
EKLEMLERİN GİZLİ DÜŞMANI ROMATİZMA
Eğer sabahları hissettiğiniz bu şişliğe yarım saatten fazla süren bir katılık ve hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa durum basit bir ödemden çok daha fazlasıdır. İltihaplı eklem romatizmaları, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla tam da sabaha karşı eklemlerde yoğun sıvılar toplar. Bu durum zamanla eklem yapısını bozabileceğinden dolayı çok dikkatli olunmalıdır.