Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni
Yapılan araştırmalara göre birçok insan sabahları yorgun uyanıyor. Yorgun uyanmanın nedenleri arasında ise birçok farklı faktör var. Peki, sabahları yorgun uyanmanın nedenleri nelerdir? İşte detaylar…
Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri
1-) Uyku apnesi
Uyku apnesi, solunum yollarının geçici olarak kapanması sonucu nefes almayı engelleyen bir uyku bozukluğudur. Bu durum, uyku kalitesini etkileyebilir. Uykunun dinlendirici olmasını engelleyerek yorgun uyanmaya neden olabilir.
2-) Uykusuzluk
Uykusuzluk, uyku süresinin yetersiz olması veya uyku kalitesinin düşük olması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda kişi, yeterli dinlenme sağlayamadığı için yorgun uyanabilir.
3-) Horlama
Horlama, hava akışının solunum yollarını tıkaması sonucu ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Horlama, uyku kalitesini düşürür ve yorgun uyanmaya neden olabilir.
4-) Depresyon ve stres
Depresyon, yoğun stres ve kaygı, uyku kalitesini etkileyebilir ve yorgun uyanmaya neden olabilir.