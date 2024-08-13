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Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni

Yapılan araştırmalara göre birçok insan sabahları yorgun uyanıyor. Yorgun uyanmanın nedenleri arasında ise birçok farklı faktör var. Peki, sabahları yorgun uyanmanın nedenleri nelerdir? İşte detaylar…

Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni - Sayfa 1

Sabahları yorgun uyanmanın nedenleri

1-) Uyku apnesi

Uyku apnesi, solunum yollarının geçici olarak kapanması sonucu nefes almayı engelleyen bir uyku bozukluğudur. Bu durum, uyku kalitesini etkileyebilir. Uykunun dinlendirici olmasını engelleyerek yorgun uyanmaya neden olabilir.

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Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni - Sayfa 2

2-) Uykusuzluk

Uykusuzluk, uyku süresinin yetersiz olması veya uyku kalitesinin düşük olması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda kişi, yeterli dinlenme sağlayamadığı için yorgun uyanabilir.

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Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni - Sayfa 3

3-) Horlama

Horlama, hava akışının solunum yollarını tıkaması sonucu ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Horlama, uyku kalitesini düşürür ve yorgun uyanmaya neden olabilir.

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Sabahları yorgun uyanmanın 8 nedeni - Sayfa 4

4-) Depresyon ve stres

Depresyon, yoğun stres ve kaygı, uyku kalitesini etkileyebilir ve yorgun uyanmaya neden olabilir.

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