Saç neden dökülür? Saç dökülmesine hangi vitamin eksiklikleri yol açar?
Saç dökülmesi, pek çok kişinin hayatının farklı dönemlerinde karşılaştığı yaygın bir durumdur. Genetik faktörler, hormonal değişiklikler, stres, bazı hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri bu süreci tetikleyebilir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri saç köklerinin yeterince beslenememesine yol açarak saç tellerinin zayıflamasına ve dökülmesine neden olur.
SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ
Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem erkeklerde sık görülen ve yaşam kalitesini etkileyebilen bir durumdur. Genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, stres, bazı sistemik hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri bu sürecin en önemli tetikleyicileri arasında yer alır. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri saç köklerinin yeterince beslenememesine yol açarak saç tellerinin zayıflamasına ve dökülmesine neden olabilir.
SAÇIN BÜYÜME DÖNGÜSÜ
Saçın büyüme döngüsü karmaşık bir biyolojik süreçtir ve protein sentezi, hücresel yenilenme, oksijen taşınması ile metabolik faaliyetler bu döngünün temelini oluşturur. Bu nedenle demir, biotin, D vitamini, B12 vitamini ve çinko gibi besin öğelerindeki eksiklikler saç sağlığını doğrudan olumsuz etkileyebilir. Saç kökleri bu besinlerden mahrum kaldığında döngü bozulur ve dökülme hızlanır.
SAÇ DÖKÜLMESİNİN NORMAL VE ANORMAL SEVİYELERİ
Günlük yaklaşık 50-100 tel saç kaybı normal kabul edilir. Ancak bu miktarın üzerine çıkan dökülmeler, saç çizgisinde gerileme veya saçlarda seyrelme görülmesi durumunda altta yatan nedenlerin araştırılması gerekir. Saç dökülmesi bazen geçici olabilir, bazen de kalıcı hale gelebilir. Özellikle beslenme eksikliklerine bağlı dökülmeler erken dönemde fark edildiğinde kontrol altına alınabilir.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN SAÇ DÖKÜLMESİNE ETKİSİ
D vitamini saç foliküllerinin yenilenmesinde kritik bir rol oynar. Eksikliğinde saç tellerinde incelme ve yaygın dökülme görülebilir. Güneş ışığından yeterince faydalanmamak, kapalı ortamlarda uzun süre kalmak ve yetersiz beslenme D vitamini düzeylerini düşürür. Halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kemik ağrıları da bu eksikliğe eşlik edebilir.