Sadece 3 sırla lokum kıvamı! MasterChef usulü tam ölçülü patlıcan kebabı nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın nefes kesen takım oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Türk mutfağının en seçkin lezzetlerinden biri olan patlıcan kebabı için tezgah başına geçti. Şeflerin en yüksek puanı almak için yarışan takımlar, patlıcanın lokum kıvamını tutturmak ve köfteyi kurutmamak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla lokum gibi patlıcan kebabı tarifi...
PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN:
500 gram orta yağlı kuzu kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
SEBZELER İÇİN:
4 adet orta boy kemer patlıcan
3 adet domates
4 adet yeşil biber
1 baş sarımsak
SOSU İÇİN:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?
Patlıcanları alacalı soymadan, kabuklarıyla birlikte iki parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Dilimlediğiniz patlıcanları acısının çıkması için bol tuzlu su dolu bir kapta yaklaşık 20 dakika bekletin. Süre sonunda patlıcanları yıkayıp kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.