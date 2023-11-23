Sadece kimlik kartı ile gidilebilecek yurt dışı rotaları

Euro haricinde kendi para birimleriyle de gezebilecek pasaportsuz ülkeleri şöyle:



Gürcistan



Gürcistan hem kara yolu hem de hava yolu ile ziyaret edilebilen, doğası kadar mimarisiyle de dikkat çeken bir ülke. İstanbul’dan uçakla bir saat içinde Karadeniz kıyısındaki Batum’da ya da başkent Tiflis’te olunabiliyor. Ülkeye otobüs seçeneğini değerlendirerek ve manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapmak da mümkün oluyor.

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