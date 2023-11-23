Sadece kimlik kartı ile gidilebilecek yurt dışı rotaları
Vize ve pasaport gerekliliği olmadan sadece çipli kimlik kartı ile gidilebilecek yurt dışı rotaları belirlendi. İşte hiçbir engele takılmadan kolayca ziyaret edebilecek ülkeler...
Enuygun.com, yıl bitmeden yurt dışı seyahati yapmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti çipli kimlik kartı ile giriş yapılan ülkeleri derledi.
Vize ve pasaport gerekliliği olmadan, bir anda karar verilerek hiç bir engele takılmadan kolayca ziyaret edebilecek ülkeler arasında Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor.
Euro haricinde kendi para birimleriyle de gezebilecek pasaportsuz ülkeleri şöyle:
Gürcistan
Gürcistan hem kara yolu hem de hava yolu ile ziyaret edilebilen, doğası kadar mimarisiyle de dikkat çeken bir ülke. İstanbul’dan uçakla bir saat içinde Karadeniz kıyısındaki Batum’da ya da başkent Tiflis’te olunabiliyor. Ülkeye otobüs seçeneğini değerlendirerek ve manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapmak da mümkün oluyor.
Seyahat için Batum’u tercih edenler için şehirde gezilecek pek çok nokta bulunuyor. Batum gezilecek yerler listesinde iki aşığın hikayesini anlatan modern Ali ve Nino heykelleri, sahil hattındaki 7 kilometrelik Batum Bulvarı, panoramik dönme dolap, yeşilin tonlarıyla büyüleyen Batum Botanik Bahçesi'nin yer alması gerekiyor. Yılbaşından önce yurt dışı seyahatine çıkmak isteyenler için Batum uçak bileti fiyatları 1790 TL’den başlıyor.