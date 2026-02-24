Sadece korku gerilim sevenlere hitap eden liste; Exorcist, Insidios, Saw’ı geride bırakıyor.
Korku gerilim filmi sevenlerin ilgisini çeken 20 yapımlık film listesi izleyiciden tam not alıyor.
Korku ve gerilim sineması, izleyiciyi koltuğuna kilitleyen yapımlarla yeniden gündemde. Sinema tarihine damga vuran The Exorcist, The Shining ve The Silence of the Lambs gibi kült filmler, yıllara meydan okuyan etkileriyle hala konuşuluyor.
Son dönemde ise Hereditary ve Get Out gibi modern yapımlar, psikolojik derinlikleriyle türü yeni bir boyuta taşıdı. Uzmanlara göre korku sineması, yalnızca ürkütmekle kalmıyor; toplumsal kaygıları ve bireysel travmaları da beyazperdeye taşıyarak izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor.