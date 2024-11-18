Sadece saçları kurutmakla kalmıyor! İşte saç kurutma makinesinin 8 farklı kullanım alanı

DUVARDAKİ BOYA LEKELERİNİ ÇIKARIR

Çocuklar, boya kalemleriyle evin duvarlarını boyamaktan ayrı bir keyif alır. Ama dert etmeyin. Eğer çocuğunuz duvarları çizdiyse hemen saç kurutma makinesini kullanın. Saç kurutma makinesini sıcak ayarına getirin ve bir süre duvara tutun. Sonra bir nemli bir bezle silin. Lekelerin nasıl kolayca çıktığını göreceksiniz.