Sadece saçları kurutmakla kalmıyor! İşte saç kurutma makinesinin 8 farklı kullanım alanı
Saç kurutma makinesi hayatımızı kolaylaştıran en önemli aletlerden biri. Ancak saç kurutma makinesinin sadece saçları kurutmak ya da şekillendirmek için kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyor ve makineden yeteri kadar faydalanmıyorsunuz demektir. Saç kurutma makinesi, bilinenin aksine hayat kolaylaştıran farklı birçok kullanım alanına sahiptir. Peki, saç kurutma makinesi başka ne için kullanılır? İşte detaylar...
DUVARDAKİ BOYA LEKELERİNİ ÇIKARIR
Çocuklar, boya kalemleriyle evin duvarlarını boyamaktan ayrı bir keyif alır. Ama dert etmeyin. Eğer çocuğunuz duvarları çizdiyse hemen saç kurutma makinesini kullanın. Saç kurutma makinesini sıcak ayarına getirin ve bir süre duvara tutun. Sonra bir nemli bir bezle silin. Lekelerin nasıl kolayca çıktığını göreceksiniz.
YARA BANDINI KOLAYCA, ACISIZ BİR ŞEKİLDE ÇIKARIR
Yara bandını çıkarmak, vücuttaki küçük tüyleri de beraberinde çektiği için acı verici olabilir. Saç kurutma makinesini, yara bandının üzerine tutun, sonra çekin. Bu sayede canınız yanmadan yara bandından kurtulabilirsiniz.
ETİKETLERİ LEKE BIRAKMADAN ÇIKARIR
Yeni alınan kıyafet ya da mutfak gereçlerindeki yapışkan etiketler çoğu zaman can sıkabilir. Böyle bir durumda saç kurutma makinesini etiketin üzerine tutun ve bir süre ısınmasını bekleyin. Bu şekilde etiket iz yapmadan kolay bir şekilde çıkacaktır.