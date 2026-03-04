Safra kesesi taşı neden olur? Safra kesesi ağrısına ne iyi gelir?

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra taşı taşıyan kişilerde en sık görülen belirti, sağ üst karın bölgesinde ani ve şiddetli ağrıdır. Ağrı bazen sırta veya sağ omuza vurabilir. Bunun yanı sıra hafif ateş, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı, ishal, mide bulantısı, kusma, yağlı yemeklerden sonra artan rahatsızlık ve nadiren sarılık da görülebilir. Bu ağrılar “safra kolik” olarak adlandırılır.