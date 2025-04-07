Sağlığın temel taşları: B grubu vitaminleri

B GRUBU VİTAMİNLERİ NEDİR?

B grubu vitaminleri, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için vazgeçilmez besin öğeleridir. Enerji üretiminden sinir sistemi sağlığına, zihinsel performanstan cilt güzelliğine kadar pek çok alanda önemli roller üstlenirler. Dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni ile bu vitaminleri yeterli miktarda almak, genel sağlığımızı desteklemek ve yaşam kalitemizi artırmak için atılacak en önemli adımlardan biridir