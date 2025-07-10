Sağlığınızın gizli kahramanı: B12 vitamini! B12 vitamini neden önemli?
B12 vitamini, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati öneme sahip, suda çözünen bir B vitaminidir. Peki, B12 vitamini neden bu kadar önemli? B12 vitamini vücutta ne işe yarar? Detaylar haberimizde...
B12 vitamini nedir?
B12 vitamini (kobalamin olarak da bilinir), B vitamini ailesinin bir parçası. Genellikle sadece hayvansal gıdalarda bulunması nedeniyle benzersiz. Bu nedenle, tamamen bitki bazlı bir diyet uyguluyorsanız, B12 seviyenizi sağlıklı aralıkta tutmak için takviye almanız veya bu vitaminle zenginleştirilmiş gıdalar tüketmeniz gerekiyor.
B12 vitamini vücutta ne işe yarar?
B12, DNA'nın yapımında ve onarımında rol oynadığı için vücuttaki her hücre için gerekli. Ayrıca, vücuda oksijen taşıyan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimi için de hayati öneme sahip ve sinir sisteminin normal çalışmasını sağlıyor. Zamanla, B12 eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin anormal şekilde büyümesi ve yeterli oksijen taşıyamamasına neden olan bir tür anemiye yol açabiliyor. Eksiklik ayrıca kısa süreli hafıza kaybı, denge ve konuşma güçlükleri gibi nörolojik sorunlara da yol açabiliyor.
B12 eksikliğinin diğer belirtileri nelerdir?
Nefes darlığı
Dil iltihabı
Karıncalanma (uyuşma hissi)
Görme bulanıklığı
Uykuyla geçmeyen açıklanamayan yorgunluk
Kas güçsüzlüğü B12 vitamini eksikliğinin belirtilerindendir.
B12 eksikliğinin nedenleri ne?
Pernisiyöz anemi (bir otoimmün hastalık) B12 eksikliğinin en yaygın nedeni. Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin kendi dokularını yanlışlıkla saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Pernisiyöz anemide, bağışıklık sistemi, emilim için gerekli olan mide asidi ve intrinsik faktörü üreten mide hücrelerini yok ediyor. Pernisiyöz anemi, nüfusun %0,1'ini etkiliyor, ancak bu oran 60 yaş ve üstünde %1,9'a çıkıyor.
Diğer bir yaygın neden ise B12 vitamini açısından yetersiz beslenme. Hayvansal gıdaları çok az içeren veya hiç içermeyen bitki bazlı diyetler uygulayanlar, B12 vitamini meyve, sebze ve tahıllar gibi gıdalarda doğal olarak bulunmadığından bu riske daha fazla maruz kalıyor.
Birleşik Krallık'ta erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada, B12 düzeylerinin et yiyenlerde en yüksek, veganlarda en düşük olduğu görüldü. Yine Birleşik Krallık'ta kadınlar üzerinde yapılan başka bir araştırmada da, vejeteryan ve vegan kadınların üçte birinden fazlasında B12 eksikliği olduğu tespit edildi. Diğer nedenler arasında B12 vitamininin sindirimini ve emilimini etkileyen ameliyatlar veya hastalıklar sayılabilir. Örneğin, gastrik bypass (bir tür kilo verme ameliyatı), çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı…
Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı da risk faktörü olabilir. Örnekler arasında metformin (tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılır) ve proton pompa inhibitörleri (mide asidini azaltır) sayılabilir.