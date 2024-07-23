Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümleri hangileri? Kaç puanla girilir?
Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler ve aileler tarafından sıklıkla araştırılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hangi fakülte ve bölümler var? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne kaç puanla girilir? İşte detaylar...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bulunan fakülte ve bölümler
Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Ankara Gülhane Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 ve 2 yıllık 2024 taban puanları ve başarı sıralaması
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