Sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler
Cilt sağlığı ve beslenme birbiri ile son derece ilişkili bir konudur. Cilt sağlığının ve bütünlüğünün korunmasında beslenme önemli yer tutmaktadır. Cilt sağlığı için beslenme ipuçlarını takip ederek, cildinizin doğal güzelliğini koruyabilirsiniz. Peki, hangi besinler cilde iyi gelir? Sağlıklı bir cilt için hangi besinler tüketilmelidir? İşte detaylar…
Sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler nelerdir?
1-) Su
Su, cildi nemlendirir. Kuru cilt sorununu minimuma indirir.
Kırışıklıkların oluşumunu geciktirir ve cildin elastikiyetini artırır.
Cilt tonunu iyileştirir ve renk eşitsizliklerini azaltır.
Sivilce oluşumunu azaltır ve cilt problemlerini önler.
2-) Domates
Domates, cildi ölü hücrelerden arındırır.
Gözeneklerinizi sıkılaştırarak siyah nokta oluşumunu önler.
Yaşlanmayı geciktirir.
Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
Domates, her cilt tipi için uygundur. Yağlı ciltlerde yağ oranını dengelerken, kuru ciltlerde cildi nemlendirir.
Ciltteki renk eşitsizliklerini azaltır.
3-) Avokado
Avokado, cildi nemlendirir.
Egzama semptomlarını, kızarık ve yangıları azaltır.
Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltır.
Avokadoda bulunan C ve E vitaminleri, cildin güneş ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu oksidatif hasarlardan korunmasında da önemli bir rol oynar.
Avokado, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan doğal bileşenler içerdiği için ciltteki sivilce, akne ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.
4-) Limon suyu
Limon suyu, sıkılaştırıcı özelliği sayesinde genişlemiş gözenekleri küçültür ve cildin daha sıkı görünmesini sağlar.
Ciltteki renk eşitsizliklerini azaltır.
Cilt temizliğinde doğal bir dezenfektan görevi görerek ciltteki bakterileri öldürür.
Cilt bariyerini güçlendirir.
Limon suyunu doğrudan cilde uygulamak yerine su ile seyrelterek cildinize uygulamalısınız.