Sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler

3-) Avokado

Avokado, cildi nemlendirir.

Egzama semptomlarını, kızarık ve yangıları azaltır.

Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltır.

Avokadoda bulunan C ve E vitaminleri, cildin güneş ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu oksidatif hasarlardan korunmasında da önemli bir rol oynar.

Avokado, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan doğal bileşenler içerdiği için ciltteki sivilce, akne ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesine yardımcı olur.