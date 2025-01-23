Sağlıklı yaşamın sırrı: Avokado

Sağlıklı bir yaşam için doğal gıdaların hayatımızda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay, "Günümüzün beslenme alışkanlıkları, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besinlerden yoksun hale geldi. Fast-food ve işlenmiş gıdalar yerine doğanın bize sunduğu besinleri tercih etmeliyiz. Doğal beslenme ile birçok hastalığı önleyebilir, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebiliriz" dedi.