Sahte zeytinyağı bakın aslında nasıl anlaşılıyor?
Sahte zeytinyağları piyasaya sürülürken, vatandaş, "zeytinyağının sahte olmadığı nasıl anlaşılır?" diye soruyor. Uzmanlar sahte ile gerçek zeytinyağının farkını anlattı. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, tüketicilere zeytinyağını, üretim ve satış merkezleri olan güvenilir yerlerden almaları tavsiyesinde bulundu.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, AA muhabirine, zeytinyağının içine zeytinden elde edilmeyen yağlar karıştırılmasına "tağşiş" denildiğini söyledi.
İçinde hiç zeytinyağı olmayan, pirina yağı gibi sıvıların içine başka bitkisel yağlar, mineral yağlar konulmasının ise "sahte zeytinyağı" olarak tanımlandığını belirten Kıvrak, "Son dönemde sahte markacılık da çıktı. Örneğin herhangi bir şekilde o firmanın böyle bir ürünü böyle bir markası yokken, ki Ayvalık, Geyikli, Mudanya isimleriyle bunu duyuyoruz, ilçelerin ismiyle işte kooperatifler kurarak da olmayan bir markayla olmayan bir işletmede üretilen yağlar var, bunlar da sahte yağlar grubunda yer alıyor." dedi.
Sadece fiyatına bakmak yeterli değil
Kıvrak, tüketicinin tağşiş veya sahte yağı anlayabilmesi için öncelikle fiyatına bakabileceğini, sahte ve türev yağların, tağşişli yağların gerçek zeytinyağından çok daha ucuza satıldığını anlattı.
Sadece tek kritere bakmanın aldatıcı olacağını vurgulayan Kıvrak, "Denetimli yerlerden alması lazım. Örneğin siz e-ticaret yapan, pazar yerlerinden, sanal pazarlardan alıyorsanız oralarda herhangi bir denetim yok. E-ticaret sitelerinde, pazar yerlerinde satış yapanlar genelde basit bir evrakla çok rahatlıkla market açabiliyorlar ve zeytinyağlarını satabiliyorlar" diye konuştu.