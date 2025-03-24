Sahura yalnızca beş dakika kala hazırlanan börek: 1 çay bardağı eklenince çıtır çıtır oluyormuş

Yoğun geçen yaşam temposunda ev hanımları için bazen iftar ve sahur hazırlamak çile gibi görünebilir. Ancak pratik şekilde hazırlanan kolay tarifler hayat kurtarıyor. İşte bu noktada devreye sadece beş dakikada hazırlanan tepsi böreği giriyor. Son zamanların da gözdesi oldu. İşte tepsi böreğinin hazırlanışı: