Sahura yalnızca beş dakika kala hazırlanan börek: 1 çay bardağı eklenince çıtır çıtır oluyormuş
Eğer siz de sahura veya iftara şipşak bir börek hazırlamak istiyorsanız beş dakikada hazırlanan tepsi böreği denemeye değer bir tarif. Çabucak hazırlanması ve çeşitli harç seçenekleriyle sofralarınızda şölen yaratacak bu lezzet kısa sürede ev halkının da favori olabilir.
Yoğun geçen yaşam temposunda ev hanımları için bazen iftar ve sahur hazırlamak çile gibi görünebilir. Ancak pratik şekilde hazırlanan kolay tarifler hayat kurtarıyor. İşte bu noktada devreye sadece beş dakikada hazırlanan tepsi böreği giriyor. Son zamanların da gözdesi oldu. İşte tepsi böreğinin hazırlanışı:
Tepsi böreği, alışılagelmiş fırın böreğine mukayesen çok daha kolay ve hızlı bir şekilde pişirilebiliyor. Fırının ısının ayarlaması gibi sürelere ihtiyaç duyulmaması, bilhassa zamanı sınırlı olanlar için muhteşem bir alternatif. Üstüne üstlük ürün farklılığıyla yediden yetmişin damaklarına da hitap ediyor.
5 Dakikada Tepsi Böreği Tarifi İçin Malzemeler
5 Dakikada Tepsi Böreği İçin:
3 adet yufka
1 kase beyaz peynir