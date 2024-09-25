Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu
**Sakatat** fiyatları durdurulamadı, hanım çareyi evde yapmakta buldu. Bir kase çorba fiyatına bir tencere yemek yapmanın yolu işte sizlerle
İthal hayvan girişi yükseldi. Kırmızı et fiyatında büyük bir değişim olmadı. Balık sezonunun açılması da fiyatlar da gözle görülür bir düşüş yaşatmadı. Aksine sakatat fiyatları iyiden iyiye arttı.
Özellikle kelle paça, işkembe, beyran gibi çorbaların fiyatları 200 TL'yi aştı. Hal böyle olunca devreye hanımlar girdi. 'Siz 1 kase çorbaya 200 lira vermeyin, 1 tencereyi biz 200 liraya kaynatırız' dediler. İşte en ucuz kelle paça çorbası tarifi:
1 adet kelle (dana, koyun veya dana)
4 adet ayak (dana, koyun veya dana)
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
Servis İçin:
3 diş sarımsak
1/2 çay bardağı sirke
1 çay kaşığı toz kırmızı biber