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  4. Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu

Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu

**Sakatat** fiyatları durdurulamadı, hanım çareyi evde yapmakta buldu. Bir kase çorba fiyatına bir tencere yemek yapmanın yolu işte sizlerle

Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu - Sayfa 1

İthal hayvan girişi yükseldi. Kırmızı et fiyatında büyük bir değişim olmadı. Balık sezonunun açılması da fiyatlar da gözle görülür bir düşüş yaşatmadı. Aksine sakatat fiyatları iyiden iyiye arttı.

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Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu - Sayfa 2

Özellikle kelle paça, işkembe, beyran gibi çorbaların fiyatları 200 TL'yi aştı. Hal böyle olunca devreye hanımlar girdi. 'Siz 1 kase çorbaya 200 lira vermeyin, 1 tencereyi biz 200 liraya kaynatırız' dediler. İşte en ucuz kelle paça çorbası tarifi:

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Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu - Sayfa 3

1 adet kelle (dana, koyun veya dana)
4 adet ayak (dana, koyun veya dana)
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

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Sakatat fiyatları tavan yaptı hanımlar çareyi buldu; İşte en ucuz kelle paça çorbayı yapmanın yolu - Sayfa 4

Servis İçin:

3 diş sarımsak
1/2 çay bardağı sirke
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

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