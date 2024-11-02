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  4. Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin!

Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin!

Türkiye’de de satışta olan ünlü bir çikolata ürününün, sağlık riski nedeniyle üretici firma tarafından geri çağrılması vatandaşları paniğe sevk etti.

Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin! - Sayfa 1

Türkiye, son haftalarda Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği gıda skandallarını konuşurken, bu kez de bir çikolata ürünü tüketicileri panikletti. 

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Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin! - Sayfa 2

Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerler olan bir ürünün, ağız ve dil yaralarına sebep olabildiği anlaşıldı.

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Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin! - Sayfa 3

 Macar firma Felföldi Édességgyártó Kft., "MisterChoc Chocolate Pretzels" adlı ürününü piyasadan çekme kararı aldığını açıkladı. 

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Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin! - Sayfa 4

Bunun ardından ürünün satışa sunulduğu Türkiye'de de endişe yaşandı.

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