Sakın bu çikolatayı yemeyin! Türkiye'de de satılıyor: Kara listeye alındı, hemen iade edin!
Türkiye’de de satışta olan ünlü bir çikolata ürününün, sağlık riski nedeniyle üretici firma tarafından geri çağrılması vatandaşları paniğe sevk etti.
Türkiye, son haftalarda Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği gıda skandallarını konuşurken, bu kez de bir çikolata ürünü tüketicileri panikletti.
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Bitter çikolata ile kaplanmış tuzlu krakerler olan bir ürünün, ağız ve dil yaralarına sebep olabildiği anlaşıldı.
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Macar firma Felföldi Édességgyártó Kft., "MisterChoc Chocolate Pretzels" adlı ürününü piyasadan çekme kararı aldığını açıkladı.
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