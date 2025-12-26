Sakın bu derecenin üstüne çıkmayın: Her 1 derece faturanıza tam 400 TL ekliyor!
Kış aylarında enerji tüketimi artarken, buna bağlı olarak maliyeti de yükseliyor. Ancak bunun kontrol altına almanın bazı püf noktaları var. Uzmanlar, enerjinin maliyetini düşürecek ipuçlarını paylaştı. İşte bilmeniz gerekenler…
Yaz ve kış aylarında enerji tüketimi belirli zamanlar içerisinde artıyor. Yazın sıcak bölgelerde serinlemek için kullanılan cihazlar nedeniyle faturalar şişerken, benzer bir durum kış aylarında ısınmak için de yaşanıyor.
Ancak uzmanlar, enerji maliyetini düşürmenin bazı püf noktaları olduğunu söylüyor. ABD merkezli Berkeley Elektrik Kooperatifi tarafından yayımlanan güncel veriler, fatura tutarını belirleyen asıl etkenin sanılanın aksine ışıklar değil, termostat ayarları olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, tasarrufun anahtarının ışıkları kapatmaktan ziyade, termostat üzerindeki küçük dokunuşlarda saklı olduğunu belirtiyor.
TERMOSTATTA SİHİRLİ RAKAM: 20 DERECE
Berkeley Elektrik Kooperatifi sözcüsü Libby Roerig, kış aylarında maliyetleri belirleyen en kritik eşiğin 20 derece (68°F) olduğunu vurguladı. Yapılan analizler, bu derecenin üzerine çıkılan her bir birim artışın aylık faturaya yaklaşık 10 dolar, yani güncel kurla yaklaşık 400 TL ek yük bindirdiğini gösteriyor.