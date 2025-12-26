Sakın bu derecenin üstüne çıkmayın: Her 1 derece faturanıza tam 400 TL ekliyor!

Ancak uzmanlar, enerji maliyetini düşürmenin bazı püf noktaları olduğunu söylüyor. ABD merkezli Berkeley Elektrik Kooperatifi tarafından yayımlanan güncel veriler, fatura tutarını belirleyen asıl etkenin sanılanın aksine ışıklar değil, termostat ayarları olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, tasarrufun anahtarının ışıkları kapatmaktan ziyade, termostat üzerindeki küçük dokunuşlarda saklı olduğunu belirtiyor.