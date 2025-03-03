Sakın bu ürünü almayın! Bakanlık tek tek ifşa etti: Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan kapsamlı denetimlerin ardından çocuklar ve yetişkinler için risk teşkil eden birçok ürün tespit edildi.