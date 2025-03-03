Sakın bu ürünü almayın! Bakanlık tek tek ifşa etti: Piyasadan toplatılacak
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gıda, kıyafet, ürün denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bakanlığın son yayınladığı liste sağlığa zararlı giyim ürünlerini ortaya koydu.
Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Sistemi’ üzerinden vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan kapsamlı denetimlerin ardından çocuklar ve yetişkinler için risk teşkil eden birçok ürün tespit edildi.
Son incelemelerde özellikle giyim, aksesuar ve boya gibi ürün gruplarında ciddi sağlık riskleri barındıran maddeler bulundu.
Bakanlık, bu ürünlerin içeriğinde kimyasal riskler, alerjen maddeler ve kanserojen bileşenler tespit ettiğini duyurdu. İnsan sağlığını tehdit eden bu ürünler hakkında yasaklama kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına da karar verildi.