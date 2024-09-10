Salça hazırlarken yapılan 7 hata! Küflenmesine ve üzerinin beyazlamasına neden oluyorsunuz

Salça, yemeklere renk ve lezzet katan besin değeri oldukça yüksek bir üründür. Genellikle suul yemeklere eklenen salça, farklı soslar ve salatalar için de kullanılabilir. Ancak evde salça hazırlarken yapılan bu 7 hata salçanın hem tadını kaçırıyor hem de küflenmesine neden oluyor.

ŞEFTALİ REÇELİNİN ŞEKERLENMESİNİ ÖNLEYEN TÜYO ; BURSALI KÖYLÜLER DE BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)