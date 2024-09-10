Salça hazırlarken yapılan 7 hata! Küflenmesine ve üzerinin beyazlamasına neden oluyorsunuz
Salça hazırlarken ev hanımlarının işini kolaylaştıracak öneriler : Bu bilgiler sayesinde salça tam kıvamında oluyor ve asla küflenmiyor
Salça, yemeklere renk ve lezzet katan besin değeri oldukça yüksek bir üründür. Genellikle suul yemeklere eklenen salça, farklı soslar ve salatalar için de kullanılabilir. Ancak evde salça hazırlarken yapılan bu 7 hata salçanın hem tadını kaçırıyor hem de küflenmesine neden oluyor.
ŞEFTALİ REÇELİNİN ŞEKERLENMESİNİ ÖNLEYEN TÜYO ; BURSALI KÖYLÜLER DE BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)
Neyse ki endişelenmeniz gerek yok. Yemek.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, ev hanımlarının salça hazırlarken en sık yaptığı 7 hataya değinildi ve konuda uyardı. İşte ev hanımlarının salça hazırlarken sürekli yaptığı 7 yanlış:
ŞEFTALİ REÇELİNİN ŞEKERLENMESİNİ ÖNLEYEN TÜYO ; BURSALI KÖYLÜLER DE BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)
1. Salçayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakıyorsunuz
Domatesin en önemli maddelerden biri olan likopen çok hassas bir yapıya sahip. Domatese kırmızı rengini veren likopen aynı zamanda çok iyi bir antioksidan. Likopene zarar vermemek içinse hazırladığınız salçayı direkt güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekiyor.
ŞEFTALİ REÇELİNİN ŞEKERLENMESİNİ ÖNLEYEN TÜYO ; BURSALI KÖYLÜLER DE BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)
2. Salçayı karıştırırken metal kaşık kullanıyorsunuz
Aman diyelim. Tıpkı reçel yaparken olduğu gibi salçayı pişirirken ve karıştırırken de mutlaka temiz ve kaynar su ile yıkanmış tahta kaşık kullanmalısınız. Metal kaşık kullanırsanız metalin içinde bulunan maddeler nedeniyle salça tepkimeye girebilir ve yapısı bozulabilir. Bu da salçanın kısa süre içinde küflenmesine neden olabilir.
ŞEFTALİ REÇELİNİN ŞEKERLENMESİNİ ÖNLEYEN TÜYO ; BURSALI KÖYLÜLER DE BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)