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  4. Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli

Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli

Marketten ucuz aldığınız ve stokladığınız salçanın bozulmasını istemiyorsanız bilmeniz gereken saklama tüyosu. Bu tüyo sayesinde salçanız aylarca küflenmeden ve bozulmadan kalacak.

Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli - Sayfa 1

Salçalar fazla dayanıklı değildir. Hazır pakettekiler bile ne kadar katkı maddesi katılırsa katılsın kısa sürede bozulabiliyor. Hal böyle olunca da salçanın üzeri ya pamukçuk oluyor ya da doğrudan küf yapıyor.

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Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli - Sayfa 2

Uzmanlar ise bu küflü salçaların tüketilmemesi gerektiğini vücutta sağlık problemlerine yol açabileceğini söylüyor. Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay bu konuda çok titiz davranıyor ve küflü salçadan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Peki marketten aldığınız salçanın küflenmesini nasıl önlersiniz?

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Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli - Sayfa 3

SADECE 1 YEMEK KAŞIĞI BİLE KÜFLENMEYİ ÖNLÜYOR

yeniakit.com.tr’nin haberine göre 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklemek salçanın bozulmasını önlüyor. Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir. 

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Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli - Sayfa 4

1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ilave edin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

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