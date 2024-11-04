Salçadaki küfü anında yok ediyor ; 2 parmak kadar bile koysanız yeterli
Marketten ucuz aldığınız ve stokladığınız salçanın bozulmasını istemiyorsanız bilmeniz gereken saklama tüyosu. Bu tüyo sayesinde salçanız aylarca küflenmeden ve bozulmadan kalacak.
Salçalar fazla dayanıklı değildir. Hazır pakettekiler bile ne kadar katkı maddesi katılırsa katılsın kısa sürede bozulabiliyor. Hal böyle olunca da salçanın üzeri ya pamukçuk oluyor ya da doğrudan küf yapıyor.
Uzmanlar ise bu küflü salçaların tüketilmemesi gerektiğini vücutta sağlık problemlerine yol açabileceğini söylüyor. Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay bu konuda çok titiz davranıyor ve küflü salçadan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Peki marketten aldığınız salçanın küflenmesini nasıl önlersiniz?
SADECE 1 YEMEK KAŞIĞI BİLE KÜFLENMEYİ ÖNLÜYOR
yeniakit.com.tr’nin haberine göre 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklemek salçanın bozulmasını önlüyor. Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir.