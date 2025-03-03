Salçanın küflenmesini önlüyormuş; Çanakkaleli köylüler bu yöntemi uyguluyor

Salçanın küflenmesini engellemek adına birkaç tesirli teknik vardır. İlk olarak salçayı asla hava almayan cam bir kavanozda muhafaza etmeniz önemlidir. Bu hava ve nemin salçaya erişimini önler. Aynı zamanda, salçanın üzerine bir iki kaşık kadar zeytinyağı dökerek güneş almayan bir noktada saklayabilirsiniz.