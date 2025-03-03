Salçanın küflenmesini önlüyormuş; Çanakkaleli köylüler bu yöntemi uyguluyor
Kendi mutfağınızda veya evinizde salça saklarken bu tekniği uygularsanız salçada asla küflenme ve beyazlaşma problemi oluşmuyor. Tekniğimizin adı zeytinyağı.
Salçanın küflenmesini engellemek adına birkaç tesirli teknik vardır. İlk olarak salçayı asla hava almayan cam bir kavanozda muhafaza etmeniz önemlidir. Bu hava ve nemin salçaya erişimini önler. Aynı zamanda, salçanın üzerine bir iki kaşık kadar zeytinyağı dökerek güneş almayan bir noktada saklayabilirsiniz.
Serin ve karanlık bir ortamda saklanan salçaların bozulması gecikecektir. En önemli aşamalardan biri de kullanım zamanıdır. Kesinlikle temiz kaşıkla salça alınmalı, çapraz bulaşının önüne geçmek adına daha çok tahta kaşık kullanılmalıdır. İşte bu yöntemler salçanın ilk günkü tazeliğini sunmasına destek olacaktır.
SALÇANIN ÜZERİNE 2 PARMAK KADAR ZEYTİNYAĞI DÖKÜN
Yemek.com'da paylaşılan içeriğe göre, Salçanın küflenmesini önlemek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Çünkü zeytinyağı, kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir.
ÜZERİ KÜFLENMİŞ SALÇA YENİR Mİ?
Sıkça karşılaştığımız bu sorun, ciddi problemleri beraberinde getirebileceği için küflenmiş salçanın tüketimi uzmanlar tarafından önerilmiyor. Pek çoğumuz beyazlaşmış küflenen tarafı sıyırıp tüketmeye devam etsek de bu da gıda güvenli bakımından tavsiye edilmemektedir.