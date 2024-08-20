Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi
Sakarya ve Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Göl, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor.
Sapanca Gölü, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Gölde son 2 ay içinde yaklaşık 60 metre kadar çekilme yaşanırken, göl günden güne küçülüyor.
İki ay öncesine kadar suyla kaplı olan Sapanca Göl kıyılarında şimdi otluk alanlar göze çarpıyor.
Havadan bakıldığında, gölün günden güne küçüldüğü görülüyor.
Sapanca Gölü, kuraklıkla boğuşuyor.
Kocaeli; Haziran ve Temmuz aylarında son 50 yılın en kurak dönemini yaşadı.
Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı; son ölçümlerde yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.