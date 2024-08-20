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  4. Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi

Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi

Sakarya ve Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Göl, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi - Sayfa 1

Sapanca Gölü, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Gölde son 2 ay içinde yaklaşık 60 metre kadar çekilme yaşanırken, göl günden güne küçülüyor.

 

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Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi - Sayfa 2

İki ay öncesine kadar suyla kaplı olan Sapanca Göl kıyılarında şimdi otluk alanlar göze çarpıyor.

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Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi - Sayfa 3

Havadan bakıldığında, gölün günden güne küçüldüğü görülüyor.

Sapanca Gölü, kuraklıkla boğuşuyor.

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Sapanca Gölü'nde tehlike çanları: Su 60 metre çekildi - Sayfa 4

Kocaeli; Haziran ve Temmuz aylarında son 50 yılın en kurak dönemini yaşadı.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı; son ölçümlerde yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.

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