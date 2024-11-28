Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor
Dişlerinizi beyazlatırken diş etlerine zarar vermemek için uygulamanız gereken bir yöntem var.
Türk insanı gün içerisinde çok fazla çay ve kahve tüketiyor. Sofraların popüler içeceklerinden çay ve kahve dişleri sarartabiliyor. Bu şekilde sararan dişler ise kolay beyazlamıyor.
Dişleri sararanlar çareyi ise karbonatla diş fırçalamakta arıyor. Karbonatla fırça yapmak bazen zararlı olabilir. Özellikle aşırı kullanım zararlı olabiliyor.
DİŞLERİNİZİ MUZLA BEYAZLATIN
Dişlerinizi karbonat yerine muzla beyazlatabilirsiniz. disdoktoru.de sitesindeki bilgiye göre muz kabuğu ile dişleri beyazlatmak çok kolay.
İşte muz kabuğuyla diş beyazlatma yöntemi:
Muz kabuğu ile diş beyazlatma yapmak için öncelikle olgun bir muzu soyun ve iç kısmını dişlerinize sürün. 2-3 dakika boyunca dişlerinize masaj yapar gibi muz kabuğunu dişlerinize sürün. Ardından ağzınızı suyla çalkalayın ve dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi günde 2 kez tekrarlayarak dişlerinizdeki lekelerin azaldığını görebilirsiniz.