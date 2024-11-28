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  4. Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor

Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor

Dişlerinizi beyazlatırken diş etlerine zarar vermemek için uygulamanız gereken bir yöntem var.

Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor - Sayfa 1

Türk insanı gün içerisinde çok fazla çay ve kahve tüketiyor. Sofraların popüler içeceklerinden çay ve kahve dişleri sarartabiliyor. Bu şekilde sararan dişler ise kolay beyazlamıyor.

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Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor - Sayfa 2

Dişleri sararanlar çareyi ise karbonatla diş fırçalamakta arıyor. Karbonatla fırça yapmak bazen zararlı olabilir. Özellikle aşırı kullanım zararlı olabiliyor.

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Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor - Sayfa 3

DİŞLERİNİZİ MUZLA BEYAZLATIN

Dişlerinizi karbonat yerine muzla beyazlatabilirsiniz. disdoktoru.de sitesindeki bilgiye göre muz kabuğu ile dişleri beyazlatmak çok kolay.

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Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor - Sayfa 4

İşte muz kabuğuyla diş beyazlatma yöntemi:

Muz kabuğu ile diş beyazlatma yapmak için öncelikle olgun bir muzu soyun ve iç kısmını dişlerinize sürün. 2-3 dakika boyunca dişlerinize masaj yapar gibi muz kabuğunu dişlerinize sürün. Ardından ağzınızı suyla çalkalayın ve dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi günde 2 kez tekrarlayarak dişlerinizdeki lekelerin azaldığını görebilirsiniz.

 

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