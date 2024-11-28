Sararmış lekeli dişleri kar gibi beyazlatan yöntem. Karbonattan daha etkili oluyor

İşte muz kabuğuyla diş beyazlatma yöntemi:

Muz kabuğu ile diş beyazlatma yapmak için öncelikle olgun bir muzu soyun ve iç kısmını dişlerinize sürün. 2-3 dakika boyunca dişlerinize masaj yapar gibi muz kabuğunu dişlerinize sürün. Ardından ağzınızı suyla çalkalayın ve dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemi günde 2 kez tekrarlayarak dişlerinizdeki lekelerin azaldığını görebilirsiniz.