Saray esintili geleneksel lezzet: MasterChef mutancana tarifi!
MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar, ana kadroya seçilebilmek için Osmanlı saray mutfağının en seçkin lezzetlerinden biri olan mutancana yemeğini hazırladı. Yarışmacılar, kuzu eti ile kuru meyvelerin harmanlandığı bu zorlu tarifi en doğru kıvamda pişirmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin beğenisini kazanarak ana kadro önlüğünü giymek isteyen yarışmacılar, tatlı ve ekşi dengesini tutturabilmek adına mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Peki, mutancana nasıl yapılır? Mutancananın püf noktası nedir? İşte Osmanlı'dan gelen geleneksel lezzet mutanca tarifi ve püf noktası...
MUTANCANA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
800 gram kuşbaşı kuzu eti
20 adet arpacık soğan
4-5 diş sarımsak
5 adet kuru kayısı
5 adet kuru incir
10 adet mürdüm eriği
2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
1 yemek kaşığı kuru üzüm
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı sumak
2 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
MUTANCANA NASIL YAPILIR*
Geniş bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını kızdırın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini tencereye ilave ederek, etler suyunu salıp tekrar çekene kadar yüksek ateşte güzelce soteleyin.
Suyunu çeken etlerin üzerine soyulmuş bütün arpacık soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar hafifçe pembeleşip yumuşayana kadar etlerle birlikte kavurma işlemine birkaç dakika daha devam edin.