Sarımsak filizleniyorsa sakın çöpe atmayın. Bilinmeyen faydası ortaya çıktı

Çoğu zaman filizlenen sarımsakların geçtiğini ve bozulduğunu düşünerek kullanılmaması ve çöpe atılması tercih edilir. Ancak uzmanlar tarafından gerçekleştirilen incelemeler, filizlenmiş sarımsakların antioksidan bakımından daha zengin ve sağlığa yararlarının iki katına çıktığını ortaya koyuyor.