Sarımsak filizleniyorsa sakın çöpe atmayın. Bilinmeyen faydası ortaya çıktı
Saklama kabında uzun bekleyen sarımsak, tıpkı patates ve soğan gibi filizlenen bir gıdadır. Fakat filizlenen sarımsaklar, patates ve soğana göre çok daha faydalıdır. Bu durumun farkında değilseniz çöpe atarken iki kere düşünün.
Yemeklerde sıkça kullanılan ürünlerden sarımsak, zaman içerisinde yeşiilenip filizlenebilir. Aynı zamanda özellikle filizlenen sarımsak, pek çok kişi tarafından kullanılmasa da, daha önceden bilinmeyen faydaları olduğu ortaya çıktı.
Çoğu zaman filizlenen sarımsakların geçtiğini ve bozulduğunu düşünerek kullanılmaması ve çöpe atılması tercih edilir. Ancak uzmanlar tarafından gerçekleştirilen incelemeler, filizlenmiş sarımsakların antioksidan bakımından daha zengin ve sağlığa yararlarının iki katına çıktığını ortaya koyuyor.
Özellikle son zamanlarda Kuzey Kore'deki artan sarımsak araştırmalarında, filizlenen sarımsakların besin değerinin arttığı kanıtlandı. Antioksidan seviyesi de normalinden daha fazla yükselen filizlenen sarımsaklar, ayrıca vücudu koruyan etkileri ile de ön plana çıkıyor. Bu sebeple uzmanlar, filizlenen sarımsakları çöpe atmak yerine sağlığına fayda getirmek amacıyla tüketmenizi öneriyor.