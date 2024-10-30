Sarıyer Börekçisi’nin kol böreği sırrı ; Böylesi daha sağlıklı ve lezzetli oluyor

Sabah kahvaltılarının baştacı olan kol böreği ülkemizde çok sevilir ve çok tüketilir. İçerisindeki malzemeye göre besin değeri de artan kol böreği doyurucu da oluyor. Genellikle kıymalı olarak hazırlanan bu leziz böreği evde de Sarıyer Börekçisi gibi lezzetli yapmak mümkün.