Sarıyer Börekçisi’nin kol böreği sırrı ; Böylesi daha sağlıklı ve lezzetli oluyor
Evde kol böreği hazırlarken bu püf noktaları uyguladığınızda Sarıyer Börekçisi’nden daha lezzetli olacak
Sabah kahvaltılarının baştacı olan kol böreği ülkemizde çok sevilir ve çok tüketilir. İçerisindeki malzemeye göre besin değeri de artan kol böreği doyurucu da oluyor. Genellikle kıymalı olarak hazırlanan bu leziz böreği evde de Sarıyer Börekçisi gibi lezzetli yapmak mümkün.
KOL BÖREĞİ PÜF NOKTALARI
HAMUR: Börek hamurunu ince ve esnek açmak lezzeti artırır. Yufkayı kendiniz açıyorsanız, un yerine nişasta kullanarak daha ince açabilirsiniz. Dilerseniz bununla uğraşmak yerine hazır yufka ya da baklava yufkası da kullanabilirsiniz.
YAĞLAMA: Yufkayı yağlarken tereyağı ve sıvı yağ karışımı kullanmak böreğin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Yufkanın her katını çok fazla yağlamadan fırça yardımıyla yağlayın.