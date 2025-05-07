Satıcılar yıllardır sır gibi saklıyor. Marketten taze gelen muz neden hemen kararıyor
Manavdan, marketten veya hâlden alıp eve getirilen muzların bir süre sonra karardığını fark etmişsinizdir. Peki neden muzlar eve gelince siyah oluyor? İşte satıcıların yıllardır gizlediği gerçek.
Herkesin severek tükettiği muz, meyveler arasında en lezzetlilerinden biri. Farklı türden çeşit çeşit alınarak sofralara servis edilir. Faydası saymakla bitmezken, eğer iyi alınmışsa tadına da doyum olmuyor.
Spordan önce, akşam yemekten sonra, gün arasında ve birçok öğünde tüketilen bu meyve, Türkiye’de de çoğu kişi tarafından seviliyor.
Hiç fark ettiniz mi, muzları satın aldıktan sonra eve gelir gelmez siyahlaşmaya başlıyor. Peki bu durum, kandırıldığımız anlamına mı geliyor? Aslında işin sırrı muzun doğasında gizli. Gelin satıcıların bile sakladığı bu sırra bakalım…