Satıcılar yıllardır sır gibi saklıyor. Marketten taze gelen muz neden hemen kararıyor

Hiç fark ettiniz mi, muzları satın aldıktan sonra eve gelir gelmez siyahlaşmaya başlıyor. Peki bu durum, kandırıldığımız anlamına mı geliyor? Aslında işin sırrı muzun doğasında gizli. Gelin satıcıların bile sakladığı bu sırra bakalım…