Şefler öneriyor: Tencereye yarım bardak eklemeniz yeterli! Ciğer kavurmanız pamuk gibi olacak
Sakatat sevenlerin favori lezzeti ciğer kavurma sofraları şenlendiren enfes bir yemek. Peki, ciğer kavurma yaparken ciğerin pamuk gibi yumuşacık olması için ne yapılması gerekir? İşte, ciğerinizin yumuşacık olmasını sağlayan, şeflerin önerisi o yöntem ve ciğer kavurma tarifi…
CİĞER KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram ciğer
1 adet soğan
3 diş sarımsak
3 adet yeşil biber
1 adet domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay bardağı su
CİĞER MARİNE İŞLEMİ İÇİN;
Ciğer marinesi için 500 gram ciğer yıkanır ve suyu süzülür. Süzülen ciğerler yayvan bir kaba koyulur ve üzerine süt eklenir. Ciğerler 2 saat sütün içerisinde bekletilerek marine edilir.
CİĞER KAVURMA NASIL YAPILIR?
Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tavaya alın. Tereyağı eriyince içine ince ince doğranmış kuru soğanı ve ince ince doğranmış sarımsakları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Kuşbaşı şeklinde doğranmış, zarı soyulmuş ve yıkayıp süzülmüş ciğerleri, kavrulmuş soğanların üstüne ekleyin.