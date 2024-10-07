Şeflerin sır gibi sakladığı tarif! Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktaları!
Mercimek çorbası mutfaklarımızda en çok pişen, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından biri. Ancak lokantada içtiğimiz mercimek çorbası ile evde yapıp içtiğimiz mercimek çorbası arasında dağlar kadar fark oluyor. Peki, aradaki bu lezzet farkının nedeni ne? Şefler mercimek çorbasının o pürüzsüz kıvamını nasıl yakalıyor? İşte, şeflerin sır gibi sakladığı lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktaları…
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASININ PÜF NOKTALARI
Lokantada içtiğimiz mercimek çorbalarının pürüzsüz kıvamı ve lezzeti için kullanılan bazı püf noktaları var. Şefler, mercimekler pişerken köpürmemesi için bol suda mercimekleri ovarak yıkıyorlar. Süzgeç içerisinde mercimekleri suda tutmak yerine mutlaka ovarak yıkamalısınız.
Soğan ve sarımsak, çorbanın temel aromasını oluşturur. Şefler, küp küp doğranan soğan ve sarımsakları asla yüksek ateşte pişirmezler. Ağır ateşte pişirirler.
Lokanta usulü mercimek çorbalarına o enfes kıvamı veren ürün ise un. Şefler unu çırpma teliyle tereyağında kavuruyorlar. Bu şekilde, unda hiç topak kalmamasını sağlayarak pürüzsüz kıvamı yakalayabiliyorlar.
Diğer önemli bir püf noktası ise tavuk suyu! Şefler, lokantalarda daha önceden hazırladıkları tavuk suyundan kavrulan una ekliyor. Evde kullanılan bulyonlar ise asla o enfes tadı vermiyor.