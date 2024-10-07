Şeflerin sır gibi sakladığı tarif! Lokanta usulü mercimek çorbasının püf noktaları!

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASININ PÜF NOKTALARI

Lokantada içtiğimiz mercimek çorbalarının pürüzsüz kıvamı ve lezzeti için kullanılan bazı püf noktaları var. Şefler, mercimekler pişerken köpürmemesi için bol suda mercimekleri ovarak yıkıyorlar. Süzgeç içerisinde mercimekleri suda tutmak yerine mutlaka ovarak yıkamalısınız.