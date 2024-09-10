Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor
Şeftali reçelinin şekerlenmesini istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bu püf noktaları es geçmeyin.
Yaz mevsimine yavaş yavaş veda ederken ev hanımları kışlıklar için kolları sıvadı. Turşular, menemenler derken reçeller de sıraya girdi.
Şehirlerde ve köylerde tatlı telaşlar başladı. Kasım ayına kadar henüz sebze meyveler varken ev hanımları da hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Böylece çilek ve şeftali reçeli yapımı hızlandı.
Hanımlar pazarlardan satın aldığı taze taze şeftalilerden reçel yapmaya başladı. Fakat reçellerin bir sorunu var ki şekerlenmeleri.
REÇEL BİR DAHA ASLA ŞEKERLENMEYECEK
Reçellerin şekerlenmesinin nasıl önleneceği ev hanımları tarafından merak konusu. Peki reçelin şekerlenmesi nasıl önlenir?