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  4. Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor

Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor

Şeftali reçelinin şekerlenmesini istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bu püf noktaları es geçmeyin.

Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor - Sayfa 1

Yaz mevsimine yavaş yavaş veda ederken ev hanımları kışlıklar için kolları sıvadı. Turşular, menemenler derken reçeller de sıraya girdi.

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Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor - Sayfa 2

Şehirlerde ve köylerde tatlı telaşlar başladı. Kasım ayına kadar henüz sebze meyveler varken ev hanımları da hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Böylece çilek ve şeftali reçeli yapımı hızlandı.

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Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor - Sayfa 3

Hanımlar pazarlardan satın aldığı taze taze şeftalilerden reçel yapmaya başladı. Fakat reçellerin bir sorunu var ki şekerlenmeleri.

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Şeftali reçelinin şekerlenmesini önleyen tüyo ; Bursalı köylüler de böyle yapıyor - Sayfa 4

REÇEL BİR DAHA ASLA ŞEKERLENMEYECEK

Reçellerin şekerlenmesinin nasıl önleneceği ev hanımları tarafından merak konusu. Peki reçelin şekerlenmesi nasıl önlenir?

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