Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi!
Pastanelerden aldığımız, beş çaylarının vazgeçilmezi, ağızda dağılan enfes tadıyla herkesin gözdesi minik tuzlu kurabiyelerden kısa sürede kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Üstelik uzun süre kavanozlarda saklayarak da istediğiniz zaman çay ve kahve eşliğinde tüketebilirsiniz. Peki, pastane usulü tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, ağızda dağılan enfes pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi...
PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE TARİFİ
PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE İÇİN MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 adet yumurta beyazı
Yarım kahve fincanı sirke
1/4çay kaşığıtuz
1tatlı kaşığıtoz şeker
4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
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PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığındaki tereyağı küp küp doğranarak bir kase içerisine alınır.
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