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  4. Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi!

Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi!

Pastanelerden aldığımız, beş çaylarının vazgeçilmezi, ağızda dağılan enfes tadıyla herkesin gözdesi minik tuzlu kurabiyelerden kısa sürede kendi mutfağınızda da yapabilirsiniz. Üstelik uzun süre kavanozlarda saklayarak da istediğiniz zaman çay ve kahve eşliğinde tüketebilirsiniz. Peki, pastane usulü tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, ağızda dağılan enfes pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi...

Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi! - Sayfa 1

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE TARİFİ

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE İÇİN MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

Yarım kahve fincanı sirke

1/4çay kaşığıtuz

1tatlı kaşığıtoz şeker

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

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Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi! - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

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Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi! - Sayfa 3

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağı küp küp doğranarak bir kase içerisine alınır.

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Şeften, pastane usülü kıyır kıyır, ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi! - Sayfa 4

Üzerine sıvı yağı, 1 adet bütün yumurta, 1 adet yumurta beyazı, sirke, tuz ve toz şekeri eklenip tüm malzemeler birleşinceye dek karıştırılır.Elenmiş un yavaş yavaş sıvı karışımının üzerine eklenerek yedirilir.

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