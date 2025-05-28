Şehir olmaya aday 25 ilçe belli oldu ; Nüfusları il merkezlerini geçiyor. Her şey değişecek
Türkiye’de il olma potansiyeli olan 25 ilçe TÜİK verilerine göre açıklandı. Eğer konu teklif haline gelir ve yasalaşırsa plaka sayısı 100’u bulacak.
MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından da gündeme getirilen konu yeniden tartışılıyor. Bahçeli Türkiye’deki il sayısının Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak 100’e çıkarılmasını dile getirmişti.
Bahçeli’nin teklifi gündemi meşgul ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da merkezlerden ayrılarak şehir olma potansiyeline sahip 25 kentin nüfusunu açıkladı.
ŞEHİR OLMA POTANSİYELİNE SAHİP 25 İLÇE
tuik.gov.tr sitesinde açıklanan yenisafak.com’da derlenen bilgilere göre Türkiye’de kent olma potansiyeline sahip şehirler şunlar: