Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu?
Şeker ve şekerli ürünler tüketmenin diş çürümesiyle doğrudan ilişkisi vardır. Tatlı yiyeceklerin tüketilmesi plak oluşumuna yol açar ve diş plağı diş minesine zarar vererek çürük oluşumuna neden olur.
Tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki var
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Şekeri toplam diyet alımınızın %10'undan daha azına sınırlamanızı ve %5'i hedeflemenizi önermektedirler. Bunun nedeni, şekeri sınırlamak genel sağlığı iyileştirmede olumlu bir adımdır ve diş çürümesini önleme söz konusu olduğunda hayati önem taşımasıdır.
Peki çözüm ne? Elbette çözüm şeker alımını azaltmak. Ara sıra kendinizi tatlı yiyeceklerle ödüllendirmeniz sorun değil, ancak çok sık şeker içeren tatlı ürünler tüketildiğinde kaçınılmaz olarak diş sağlığınız tehdit altında olur. Sebze, taze meyve, tam tahıllar ve proteinden oluşan dengeli bir diyet ile diş sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca vücudunuza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dişlerinize de yardımcı olursunuz.
Tatlı yedikten sonra bir bardak su içmelisiniz
Tatlı yedikten sonra, bir bardak su içerek asiditeyi kırabilirsiniz. Ardından dişlerinizi fırçalamalısınız. Diş sağlığınız söz konusu olduğunda, rutininizde yapacağınız bu gibi küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir.