Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu?

Tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Şekeri toplam diyet alımınızın %10'undan daha azına sınırlamanızı ve %5'i hedeflemenizi önermektedirler. Bunun nedeni, şekeri sınırlamak genel sağlığı iyileştirmede olumlu bir adımdır ve diş çürümesini önleme söz konusu olduğunda hayati önem taşımasıdır.