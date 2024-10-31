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  4. Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu?

Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu?

Şeker ve şekerli ürünler tüketmenin diş çürümesiyle doğrudan ilişkisi vardır. Tatlı yiyeceklerin tüketilmesi plak oluşumuna yol açar ve diş plağı diş minesine zarar vererek çürük oluşumuna neden olur.

Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu? - Sayfa 1

Tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüketilen şeker miktarı ile çürük oluşumu riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Şekeri toplam diyet alımınızın %10'undan daha azına sınırlamanızı ve %5'i hedeflemenizi önermektedirler. Bunun nedeni, şekeri sınırlamak genel sağlığı iyileştirmede olumlu bir adımdır ve diş çürümesini önleme söz konusu olduğunda hayati önem taşımasıdır.

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Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu? - Sayfa 2

Peki çözüm ne? Elbette çözüm şeker alımını azaltmak. Ara sıra kendinizi tatlı yiyeceklerle ödüllendirmeniz sorun değil, ancak çok sık şeker içeren tatlı ürünler tüketildiğinde kaçınılmaz olarak diş sağlığınız tehdit altında olur. Sebze, taze meyve, tam tahıllar ve proteinden oluşan dengeli bir diyet ile diş sağlığınızı koruyabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca vücudunuza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dişlerinize de yardımcı olursunuz.

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Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu? - Sayfa 3

Tatlı yedikten sonra bir bardak su içmelisiniz

Tatlı yedikten sonra, bir bardak su içerek asiditeyi kırabilirsiniz. Ardından dişlerinizi fırçalamalısınız. Diş sağlığınız söz konusu olduğunda, rutininizde yapacağınız bu gibi küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir.

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Şeker içeren ürünler tüketmek diş çürümesine neden olur mu? - Sayfa 4

Uzmanı önerdi: Diş sağlığınızı koruyan besinler tüketin

BBC Food'un haberine göre dişlere zarar veren şekerli gıdalar kadar ağız sağlığını koruyan besinler de önemli. Diyetisyen Anna Groom, diş sağlığı için C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosforun önemine dikkat çekiyor.

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