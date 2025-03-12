Şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

3. Enerji seviyesi yükselir

Şeker yedikten hemen sonra bir "şeker patlaması" yaşadığınızı ve hemen ardından düşüş yaşadığınızı fark ettiniz mi? Çok fazla şeker yemek kan şekeri dengesini bozar ve bu da enerji seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. Uzmanlara göre, şeker tüketildiğinde, kan dolaşımına çok hızlı bir şekilde emilir ve bu da sizi halsiz hissettiren ani yükselmelere ve ardından düşüşlere yol açar. Şekeri ortadan kaldırdığınızda, enerji seviyeleriniz gün boyunca daha düzenli hale geldiğini göreceksiniz.