Şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Şekeri tamamen bırakmak neredeyse imkansızdır çünkü şeker neredeyse her şeyde bulunur, meyve ve sebzelerde bile. Ancak, eklenmiş şekerlerden uzak durmak ve önemli ölçüde azaltmak çoğu kişinin istediği şeylerdendir. Peki, Şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Uzmanlara göre meyve ve sebzelerin aksine, ek olarak alınan şekerler hiçbir besinsel fayda sağlamaz ve aslında boş kalorilerdir. Ek şekeri azaltmaya odaklanmak, genel sağlığı desteklerken, iltihaplanma, insülin direnci ve metabolik hastalık riskini de azaltır. Şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuza olağanüstü değişiklikler olur. Peki bunlar ne?
1. Daha iyi ruh hali
İlk başta öyle hissetmeseniz bile, zamanla şeker tüketimini bırakırsanız veya tüketimini azaltırsanız ruh halinizde bir iyileşme fark edeceksiniz. Uzmanlara göre, aşırı şeker tüketimi kan şekerinin yükselmesine ve düşmesine neden olur ve bu da doğrudan ruh hali dengesini etkiler.
2. İltihabı azaltır
Çok fazla ilave şeker tüketmek vücutta iltihaplanmaya yol açabilir. Tükettiğiniz ilave şeker miktarını azalttığınızda vücudunuzdaki iltihaplanma miktarını da azaltabilirsiniz. Uzmanlara göre, iltihaplanmayı azaltmak önemlidir çünkü kardiyovasküler hastalık, bunama, diyabet ve kanser gibi kronik hastalık riskini artırabilir.
3. Enerji seviyesi yükselir
Şeker yedikten hemen sonra bir "şeker patlaması" yaşadığınızı ve hemen ardından düşüş yaşadığınızı fark ettiniz mi? Çok fazla şeker yemek kan şekeri dengesini bozar ve bu da enerji seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. Uzmanlara göre, şeker tüketildiğinde, kan dolaşımına çok hızlı bir şekilde emilir ve bu da sizi halsiz hissettiren ani yükselmelere ve ardından düşüşlere yol açar. Şekeri ortadan kaldırdığınızda, enerji seviyeleriniz gün boyunca daha düzenli hale geldiğini göreceksiniz.